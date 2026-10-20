Рябков: решение США по санкциям отражает серьезный подход к нормализации отношений

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Решение администрации США по антироссийским санкциям отражает серьезный подход Вашингтона и создает условия для прогресса и нормализации отношений, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Насколько это устойчиво – тема отдельная. Мы видели не только это решение, но и последующие комментарии американского руководства, которые по максимуму сохраняют свободу рук в этой сфере, о чем президентом США было сказано напрямую", – отметил дипломат.

При этом Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с США по теме контроля над вооружениями.

Российская сторона тем не менее приветствует стремление Вашингтона содействовать урегулированию на Украине. По словам Рябкова, для Москвы важно найти формулу урегулирования, которая обеспечила бы его устойчивость.

"Это, среди прочего, включает, конечно же, обращение к первоисточникам кризиса и конфликта, преодоление множества проблем, которые привели к нынешней ситуации. Готовности делать это ни в Киеве, ни у главных спонсоров Украины мы не видим. Поэтому ситуация сложная", – заключил замминистра.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от применения части санкционных положений и тарифных мер в отношении РФ, предусмотренных законом о так называемых адских санкциях. При этом документ не отменяет все действующие против Москвы ограничения, а затрагивает только отдельные положения закона.

Как отмечал глава Российского фонда прямых инвестиций и представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, развитие экономических связей между странами может принести пользу обоим государствам, а также поддержать стабильность мировых рынков.

