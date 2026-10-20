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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал американские санкции словами философа Фридриха Ницше.

Российский политик указал, что закон, инициированный умершим сенатором США Линдси Грэмом (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), является системным русофобским актом американских элит, рассчитанным на десятилетия.

Американский президент Дональд Трамп, как напомнил Медведев, заявил, что США активно ведут с Россией переговоры по Украине, поэтому сейчас он не собирается вводить санкции, чтобы не подорвать шансы на успех. Зампред Совбеза обратил внимание, что в этой формулировке ключевым является слово "сейчас".

В конгрессе Трампа критикуют за закон Грэма. Однако есть и те, кто, наоборот, восхищается его решением отложить применение документа.

"Конечно, в этом есть известное мужество, особенно в преддверии крайне сложных для республиканцев выборов в конгресс, русофобского пробандеровского лобби в высшем законодательном органе США и давления со стороны евродегенератов", – отметил Медведев.

При этом он охарактеризовал Трампа как человека весьма прагматичного: стратег, по его оценке, он "так себе", зато "бизнес-чуйка" у американского лидера хорошая. Сделка с Россией и ряд других шагов, считает Медведев, могут принести главе Белого дома "вполне внятные дивиденды".

Однако это не меняет главного, подчеркнул Медведев, – закон рассчитан на десятилетия. Он не исключил, что "наши внуки будут жить в условиях его применения", как это было с законом Джексона – Вэника, действовавшим почти 40 лет.

Кроме того, документ российский политик назвал абсолютно противоправным с точки зрения основ международной жизни. Речь идет о незаконном ущемлении прав России и граждан страны, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида.

Решения о заморозке применения отдельных частей закона, по прогнозу Медведева, превратятся в растянутый на десятилетия набор попыток шантажа и торга с Россией по разным вопросам – "будете хорошими, получите поблажку".

Он вспомнил, как экс-президент США Барак Обама, "лучший друг Трампа", в разговорах ставил себе в заслугу использование "вейвера" по закону Джексона – Вэника, а затем и отмену этого закона – через 35 лет после его принятия. История, по мнению Медведева, переживет не одно поколение политиков.

Вывод из ситуации простой: отношения России и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед, а страны остаются "системными противниками".

"А санкции… Как говорил старик Ницше, "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" ("То, что меня не убивает, делает меня сильнее". – Прим. ред.)", – заключил Медведев.

Ранее Трамп подписал указ об отказе от применения некоторых санкционных положений и тарифных мер в отношении РФ, предусмотренных законом о так называемых адских санкциях. При этом документ не отменяет все действующие против Москвы ограничения, а касается лишь отдельных положений закона.

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что развитие экономических связей между странами может принести пользу двум государствам, а также поддержать стабильность мировых рынков.

