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Развитие экономических связей между Россией и США может принести пользу обеим странам и поддержать стабильность мировых рынков. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

Он назвал решение администрации Дональда Трампа не применять ряд положений закона об ужесточении санкций в отношении России историческим моментом. По мнению Дмитриева, отказ от конфронтации открывает возможности для диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Российского фонда прямых инвестиций подчеркнул, что закон, инициированный умершим сенатором США Линдси Грэмом (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), мог серьезно ограничить экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона. По его оценке, последствия могли затронуть не только две страны, но и мировые рынки.

"Экономическое сотрудничество России и США отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира", – написал глава РФПИ.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от применения ряда санкционных положений и тарифных мер, предусмотренных законом о так называемых "адских санкциях". При этом документ не отменяет все действующие ограничения против России, а касается лишь отдельных положений закона.