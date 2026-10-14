Дмитриев назвал дизельную сделку России и США выгодной для обеих стран и мирового рынка

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Дизельная сделка между Россией и США выгодна как обеим странам, так и мировому рынку. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор 9 октября. После беседы глава Белого дома сообщил о договоренности по поставкам российского дизельного топлива в США. Президент РФ, в свою очередь, выразил уверенность, что это положительно отразится на мировой экономике.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что российские компании уже обсуждают с американскими коллегами условия поставок. При этом Москва рассчитывает увеличить экспорт до 3,5 миллиона тонн в месяц. В Кремле договоренности Москвы и Вашингтона назвали взаимовыгодными.

Позднее Трамп подчеркнул, что решение о поставках дизельного топлива из РФ уже повлияло на мировой рынок и привела к снижению цен. По его словам, договоренность не касается Соединенных Штатов. Дизельное топливо, о котором идет речь, будет поступать на мировой рынок, а не в США. Такую схему американский лидер объяснил тем, что глобальный рынок страдает от высоких цен.