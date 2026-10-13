Путин и президент ОАЭ обсудили дизельную сделку России и США

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили договоренности Москвы и Вашингтона, касающиеся поставок российского дизельного топлива. Также лидеры затронули тему урегулирования кризиса в районе Персидского залива.

Отдельное внимание уделили развитию российско-эмиратских отношений. В Кремле подчеркнули, что сотрудничество двух стран сохраняет стратегический характер и отвечает интересам обеих сторон.

9 октября Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого договорились о крупных поставках российского дизельного топлива: более 300 тысяч тонн в ближайшее время, еще 500 тысяч тонн в ноябре и затем 1 миллион тонн.

После переговоров США вывели поставки российского дизельного топлива на мировые рынки из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года, а правительство РФ частично смягчило запрет на экспорт топлива.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что большую часть разговора политики обсуждали урегулирование ситуации на Украине. Представитель Кремля уточнил, что разговор состоялся по инициативе Трампа и что Путин с пониманием отнесся к некоторым предложениям американской стороны, направленным на деэскалацию конфликта.