13 октября, 15:26Политика
Путин и президент ОАЭ обсудили дизельную сделку России и США
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы стороны обсудили договоренности Москвы и Вашингтона, касающиеся поставок российского дизельного топлива. Также лидеры затронули тему урегулирования кризиса в районе Персидского залива.
Отдельное внимание уделили развитию российско-эмиратских отношений. В Кремле подчеркнули, что сотрудничество двух стран сохраняет стратегический характер и отвечает интересам обеих сторон.
9 октября Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого договорились о крупных поставках российского дизельного топлива: более 300 тысяч тонн в ближайшее время, еще 500 тысяч тонн в ноябре и затем 1 миллион тонн.
После переговоров США вывели поставки российского дизельного топлива на мировые рынки из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года, а правительство РФ частично смягчило запрет на экспорт топлива.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что большую часть разговора политики обсуждали урегулирование ситуации на Украине. Представитель Кремля уточнил, что разговор состоялся по инициативе Трампа и что Путин с пониманием отнесся к некоторым предложениям американской стороны, направленным на деэскалацию конфликта.