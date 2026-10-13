Рябков призвал не оценивать сделку по дизелю с США по принципу "в огороде бузина"

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что достигнутая с США договоренность по дизельному топливу не имеет отношения к переговорному процессу по Украине. Об этом он сообщил журналистам.

"Я бы не стал оценивать достигнутую договоренность по принципу "в огороде бузина, а в Киеве, прости Господи, дядька". Это не о том речь", – передает слова дипломата ТАСС.

Он считает беспрецедентным результат телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Рябков уточнил, что итоги беседы ошеломили "партию войны". Так называемая дизельная сделка сильно работает на вразумление тех, кто еще этого не понял, добавил дипломат.

Путин и Трамп поговорили по телефону 9 октября. После беседы глава Белого дома рассказал о договоренности по поставкам российского дизельного топлива в Штаты. Российский лидер, в свою очередь, выразил уверенность, что это положительно отразится на мировой экономике.

Позднее вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что российские компании уже обсуждают с американскими коллегами условия поставок. В Кремле договоренности Москвы и Вашингтона назвали взаимовыгодными.

