Премьер Чехии Бабиш назвал шоком дизельную сделку Путина и Трампа

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил удивление соглашением Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Idnes.

"Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, – это полный шок. И Европе пора проснуться и начать активно решать всю нынешнюю ситуацию, в том числе принять участие в прекращении войны на Украине", – заявил Бабиш.

Он рассчитывает, что конкретные предложения по этому вопросу представят на саммите Евросоюза в Брюсселе, который запланирован на конец недели.

Ранее Трамп и Путин в ходе телефонного разговора договорились о крупных поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Более 300 тысяч тонн должны поставить в ближайшее время, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а затем – 1 миллион тонн.

Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Документ распространяется на операции по продаже, поставке, разгрузке и импорту топлива, в том числе на его ввоз в Соединенные Штаты.

На фоне договоренностей правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Российские компании уже получили разрешение на работу с зарубежными контрагентами. Вице-премьер Александр Новак отметил, что послабление не затронет интересы российских потребителей: мощности отечественных нефтеперерабатывающих заводов позволяют обеспечивать внутренний спрос и одновременно выполнять экспортные обязательства.

