Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Европейские страны могут подтолкнуть Киев к действиям, которые помешали бы реализации договоренностей Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

По словам дипломата, европейцы могут подставить Украину, сделать ее "мальчиком для битья", спровоцировав украинского лидера Владимира Зеленского на провокации, в том числе по НПЗ, по отгрузкам, по тем направлениям, которые были обозначены предметом этих договоренностей.

Одним из возможных сценариев Мирошник назвал попытки сорвать поставки российского топлива таким образом, чтобы Россия не смогла выполнить взятые на себя обязательства по сделке.

Ранее президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. По словам главы Белого дома, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Затем Соединенные Штаты вывели из-под американских санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года. После этого правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Компании уже могут начать работу с зарубежными контрагентами.