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Переговоры лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе велись на повышенных тонах. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

"Некоторые государства довольно громко заявили, что никаких выводов не было", – сказал премьер Чехии.

Он пояснил, что говорит о ситуации в конце саммита. Тогда председатель Европейского совета Антониу Кошта обсуждал позиции отдельных стран, требовавших сокращения расходов в проекте бюджета ЕС.

Ранее Бабиш назвал проект бюджета Евросоюза абсолютно неприемлемым для страны. По его словам, в рамках проекта председательствующей в ЕС Ирландии Чехии предлагают сократить поступления из бюджета сообщества на 7,5 миллиарда крон – около 300 миллионов евро.

В итоге лидеры Евросоюза не смогли согласовать бюджет на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе, обсуждение продолжится на декабрьском заседании. При этом, по данным СМИ, семь стран ЕС, выступающих за ограничение расходов, отказались от участия в консультациях по бюджету объединения.