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Дикий слон случайно помог задержать подозреваемого в убийстве 45-летней сотрудницы управления по развитию кокосовой отрасли на Шри-Ланке. Об этом сообщает Lankanewspapers.

По данным полиции, преступление было совершено в жилом доме. Мужчина напал на женщину с острым предметом, после чего скрылся с места на мотоцикле и столкнулся со слоном.

После случившегося мужчина получил травмы. Его доставили в больницу, где задержала полиция. По информации СМИ, слон не пострадал.

Ранее в США укус змеи помог сорвать похищение женщины. По версии полицейских, Эван Плетчер и Челси Пробст договорились о покупке наркотиков через потерпевшую и еще одного мужчину, однако товар не получили. После этого подозреваемые якобы силой увезли женщину, но в дороге мужчина был укушен змеей.