Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Американский фигурист Илья Малинин обновил мировой рекорд в короткой программе на этапе международной серии Гран-при, который проходит Токио.

Судьи оценили прокат спортсмена в 114,81 балла. Прежнее достижение – 113,97 – принадлежало другому представителю Соединенных Штатов Натану Чену, и держалось с Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Малинину 21 год. В 2026-м он стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Помимо этого, на его счету три титула чемпиона мира и три победы в финале Гран-при в личных соревнованиях – в 2024, 2025 и 2026 годах. Фигуристу также принадлежит рекорд в произвольной программе – 238,24 балла.

Ранее сообщалось, что россиянин Петр Гуменник идет шестым после короткой программы на заключительном, шестом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию. Гуменник получил 90,60 балла. Произвольную программу спортсмены представят в субботу, 28 ноября.