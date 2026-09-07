Тутберидзе похвалила Трусову за выступление на Kinoshita Group Cup в Японии

Российские фигуристы завоевали восемь медалей на турнире Kinoshita Group Cup, который состоялся в Токио с 4 по 6 сентября. Он стал первым для взрослых спортсменов из РФ после долгого отстранения от международных соревнований, и японская публика, да и соперники, встретили их очень тепло. О реакции экспертов на триумфальный камбэк расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Мощное возвращение

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российские фигуристы поднимались на пьедестал в каждом из видов программы на Kinoshita Group Cup, завоевав 8 медалей из 12 возможных. Это турнир серии ISU Challenger – промежуточный этап между обычными стартами и серией Гран-при. Он стал первым для представителей РФ после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня вернул нас и белорусов на мировые старты, пусть пока и в нейтральном статусе. На Олимпиаде 2026 года в Милане у России было специальное разрешение только для одиночников, при этом дуэтам и танцевальным парам выходить на итальянский лед запретили.

В Японии с допусками тоже было не все так гладко. Марк Кондратюк, который должен был лететь в Токио, лишился нейтрального статуса всего за пару дней до соревнований. Результат проделок украинской федерации, которая направила в ISU бумагу с просьбой перепроверить ряд российских спортсменов на соответствие критериям.

Первым в списке запасных шел Владислав Дикиджи, 22-летний петербуржец срочно прилетел и... выиграл соревнования мужчин-одиночников! Причем обойдя почти на 10 баллов ближайшего преследователя Сюн Сато из Страны восходящего солнца (255,92 балла против 265,68 у Дикиджи). Третьим же на пьедестале оказался тоже россиянин – 23-летний уроженец Северной столицы Евгений Семененко (253,30). А вот Петр Гуменник, к сожалению, наделал ошибок в короткой программе и не слишком чисто откатал произвольную, поэтому наработал только на шестое место (236,25).

В соревнованиях девушек с медалями также оказались две россиянки. Причем одну из них в большом спорте уже мало кто ждал. Александра Игнатова (до замужества – Трусова) не просто вернулась на мировую арену после родов и четырехлетнего перерыва со времен Олимпиады в Пекине, а еще и прыгнула в Токио четверной лутц! Но чуть чище откатала японка Мао Симада, которая и взяла золото (231,32). Трусова – серебряная (221,06), а бронзовая – 21-летняя Анна Фролова (207,86). Еще одна россиянка, 18-летняя Камилла Нелюбова, стала пятой (201,34).

Трусова – закономерно одна из главных звезд всего турнира, причем ее годовалый сын Михаил наблюдал за ней в ледовом дворце.

"Мама говорит, что он замирает каждый раз, когда я катаюсь, потому что и она волнуется, и он так обнимает ее и замирает", – рассказала Александра Первому каналу.





Александра Трусова фигуристка Я выхожу на лед, и там я фигуристка, а выхожу со льда – там я мама, но я же не могу быть выборочно мамой. Я всегда мама, и даже если он приходит на тренировки, все прекрасно это понимают.

В танцах на льду у представителей РФ одна медаль – с серебряным отливом. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (184,81) чуть уступили победителям Диане Дэвис и Глебу Смолкину, которые представляют Грузию (188,99), но обошли чешскую пару Натали Ташлерову и Филипа Ташлера (176,83). В этом виде программы Россию представляли еще два дуэта: Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли 5-е и 9-е места соответственно.

Зато в парном катании весь пьедестал наш! Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые показали всему миру выброс в четыре оборота, стали первыми (203,66), Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков – вторыми с мини-отставанием (202,55), а замкнули тройку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94).

Отдельно надо отметить то, как россиян встречали в Токио. Несмотря на запрет российской символики, триколор на трибунах развернули сами японские болельщики. А уж как они поддерживали ребят – и говорить лишний раз не стоит: хорошее фигурное катание в этой стране просто обожают.

Дуэт Бойкова-Козловский рассказал журналистам, что как такового соревновательного настроя в Японии не было, потому что все вокруг были очень дружелюбны.

"Наверное, это стало следствием очень теплой, дружественной атмосферы, которую дарили организаторы и в первую очередь японские болельщики, которые нас всех очень любят", – отметил Дмитрий.

Более того, очень достойно повели себя соперники россиян из других стран. Помимо комплиментов в адрес наших спортсменов, они по собственной инициативе нивелировали историю с флагами. При фотографировании с россиянами на подиуме иностранцы сами убирали их. Причем похожие ситуации уже были на юниорских Гран-при, где представители РФ также собрали охапку медалей после возвращения на международную арену.

Евгений Семененко после турнира опубликовал фото совместной прогулки с японскими и американскими фигуристами по Токио. А Ами Накаи, которая заняла четвертое место, рассказала местным журналистам, что приезд российских спортсменов вывел конкуренцию на совершенно другой уровень.

"Я нервничала и была сама не своя. С присутствием российских фигуристок напряжение и уникальная атмосфера чувствовались прямо с тренировок. Это был совершенно новый опыт, и я хочу извлечь из него пользу", – сказала японская спортсменка.

"Никто не крякает про нейтральный статус"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Возвращение Александры Трусовой, да еще и с серебром, стало настоящей сенсацией в экспертном сообществе. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сказал "Матч ТВ", что гордится всеми россиянами, но камбэк "Русской ракеты" после родов – это нечто особенное.





Александр Коган генеральный секретарь ФФККР Я впечатлен выступлениями всех наших спортсменов. Это очень важно, что мы на международную арену вышли очень достойно. Это первое. Второе, если говорить о женском одиночном катании, то честно могу сказать, что я преклоняюсь перед Александрой Игнатовой, которая в такой форме и с таким прекраснейшим четверным лутцем смогла показать свою произвольную программу.

По мнению Когана, российские фигуристы подошли в отличной форме к возвращению на мировую арену и способны достойно представлять страну за рубежом.

Тренер Трусовой Этери Тутберидзе тоже в восторге от своей подопечной.

"Она поставила себе задачу обязательно показать, что Саша, которую все ждали, вернулась, и она не может выходить без четверных. Я очень рада. На самом деле. Эта девочка заслужила всего самого лучшего", – сказала Тутберидзе в разговоре с ТАСС.

Конечно, комплименты сыпались не только в сторону Александры, но и других российских спортсменов. К примеру, прославленный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил изданию Sport24, что никакой деградации за время отстранения от международных стартов не произошло.

"Наши фигуристы точно по-прежнему в порядке. В этом огромная заслуга федерации, министерства спорта и телевидения, которые создали и заполнили историю для мотивации наших спортсменов. Это подтверждают и результаты наших юниоров на этапах Гран-при", – сказал Авербух.

Схожую точку зрения в беседе со Sport24 высказала и олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она отметила, что как минимум у одиночников была вполне серьезная конкуренция, так как среди участников оказались в том числе призеры Олимпиады.

"Никто из серьезных специалистов в голову себе не брал, что уровень наших фигуристов за эти четыре года был низким. Нам всегда было понятно, что у нас серьезные соревнования сильнейших спортсменов мира. Этот турнир это подтвердил", – заявила Бестемьянова.

Как всегда громко высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В разговоре с "Матч ТВ" он подчеркнул, что даже нейтральный статус россиян никак не испортил картину мощного камбэка на мировую арену.





Дмитрий Губерниев спортивный комментатор Видно, что наши фигуристы соскучились по международным стартам. Очень интересно, что сейчас никто в стране не крякает из числа тех, кто был против выступления в нейтральном статусе, потому что жизнь все доказала, что надо выступать, что у нас великолепная школа, в данном случае фигурного катания.

Губерниев выразил уверенность, что "флаг и гимн мы вернем". Но, как можно видеть, даже в этих условиях болельщики и соперники во всем мире знают, кто вернулся. И адекватная их часть этому только рада.

