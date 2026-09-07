Тутберидзе похвалила Трусову за выступление на Kinoshita Group Cup в Японии

Российские фигуристы завоевали восемь медалей на турнире Kinoshita Group Cup, который состоялся в Токио с 4 по 6 сентября. Он стал первым для взрослых спортсменов из РФ после долгого отстранения от международных соревнований, и японская публика, да и соперники, встретили их очень тепло. О реакции экспертов на триумфальный камбэк расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Мощное возвращение
Российские фигуристы поднимались на пьедестал в каждом из видов программы на Kinoshita Group Cup, завоевав 8 медалей из 12 возможных. Это турнир серии ISU Challenger – промежуточный этап между обычными стартами и серией Гран-при. Он стал первым для представителей РФ после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня вернул нас и белорусов на мировые старты, пусть пока и в нейтральном статусе. На Олимпиаде 2026 года в Милане у России было специальное разрешение только для одиночников, при этом дуэтам и танцевальным парам выходить на итальянский лед запретили.
В Японии с допусками тоже было не все так гладко. Марк Кондратюк, который должен был лететь в Токио, лишился нейтрального статуса всего за пару дней до соревнований. Результат проделок украинской федерации, которая направила в ISU бумагу с просьбой перепроверить ряд российских спортсменов на соответствие критериям.
Первым в списке запасных шел Владислав Дикиджи, 22-летний петербуржец срочно прилетел и... выиграл соревнования мужчин-одиночников! Причем обойдя почти на 10 баллов ближайшего преследователя Сюн Сато из Страны восходящего солнца (255,92 балла против 265,68 у Дикиджи). Третьим же на пьедестале оказался тоже россиянин – 23-летний уроженец Северной столицы Евгений Семененко (253,30). А вот Петр Гуменник, к сожалению, наделал ошибок в короткой программе и не слишком чисто откатал произвольную, поэтому наработал только на шестое место (236,25).
В соревнованиях девушек с медалями также оказались две россиянки. Причем одну из них в большом спорте уже мало кто ждал. Александра Игнатова (до замужества – Трусова) не просто вернулась на мировую арену после родов и четырехлетнего перерыва со времен Олимпиады в Пекине, а еще и прыгнула в Токио четверной лутц! Но чуть чище откатала японка Мао Симада, которая и взяла золото (231,32). Трусова – серебряная (221,06), а бронзовая – 21-летняя Анна Фролова (207,86). Еще одна россиянка, 18-летняя Камилла Нелюбова, стала пятой (201,34).
Трусова – закономерно одна из главных звезд всего турнира, причем ее годовалый сын Михаил наблюдал за ней в ледовом дворце.
"Мама говорит, что он замирает каждый раз, когда я катаюсь, потому что и она волнуется, и он так обнимает ее и замирает", – рассказала Александра Первому каналу.
В танцах на льду у представителей РФ одна медаль – с серебряным отливом. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (184,81) чуть уступили победителям Диане Дэвис и Глебу Смолкину, которые представляют Грузию (188,99), но обошли чешскую пару Натали Ташлерову и Филипа Ташлера (176,83). В этом виде программы Россию представляли еще два дуэта: Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли 5-е и 9-е места соответственно.
Зато в парном катании весь пьедестал наш! Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые показали всему миру выброс в четыре оборота, стали первыми (203,66), Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков – вторыми с мини-отставанием (202,55), а замкнули тройку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94).
Отдельно надо отметить то, как россиян встречали в Токио. Несмотря на запрет российской символики, триколор на трибунах развернули сами японские болельщики. А уж как они поддерживали ребят – и говорить лишний раз не стоит: хорошее фигурное катание в этой стране просто обожают.
Дуэт Бойкова-Козловский рассказал журналистам, что как такового соревновательного настроя в Японии не было, потому что все вокруг были очень дружелюбны.
"Наверное, это стало следствием очень теплой, дружественной атмосферы, которую дарили организаторы и в первую очередь японские болельщики, которые нас всех очень любят", – отметил Дмитрий.
Более того, очень достойно повели себя соперники россиян из других стран. Помимо комплиментов в адрес наших спортсменов, они по собственной инициативе нивелировали историю с флагами. При фотографировании с россиянами на подиуме иностранцы сами убирали их. Причем похожие ситуации уже были на юниорских Гран-при, где представители РФ также собрали охапку медалей после возвращения на международную арену.
Евгений Семененко после турнира опубликовал фото совместной прогулки с японскими и американскими фигуристами по Токио. А Ами Накаи, которая заняла четвертое место, рассказала местным журналистам, что приезд российских спортсменов вывел конкуренцию на совершенно другой уровень.
"Я нервничала и была сама не своя. С присутствием российских фигуристок напряжение и уникальная атмосфера чувствовались прямо с тренировок. Это был совершенно новый опыт, и я хочу извлечь из него пользу", – сказала японская спортсменка.
"Никто не крякает про нейтральный статус"
Возвращение Александры Трусовой, да еще и с серебром, стало настоящей сенсацией в экспертном сообществе. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сказал "Матч ТВ", что гордится всеми россиянами, но камбэк "Русской ракеты" после родов – это нечто особенное.
По мнению Когана, российские фигуристы подошли в отличной форме к возвращению на мировую арену и способны достойно представлять страну за рубежом.
Тренер Трусовой Этери Тутберидзе тоже в восторге от своей подопечной.
"Она поставила себе задачу обязательно показать, что Саша, которую все ждали, вернулась, и она не может выходить без четверных. Я очень рада. На самом деле. Эта девочка заслужила всего самого лучшего", – сказала Тутберидзе в разговоре с ТАСС.
Конечно, комплименты сыпались не только в сторону Александры, но и других российских спортсменов. К примеру, прославленный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил изданию Sport24, что никакой деградации за время отстранения от международных стартов не произошло.
"Наши фигуристы точно по-прежнему в порядке. В этом огромная заслуга федерации, министерства спорта и телевидения, которые создали и заполнили историю для мотивации наших спортсменов. Это подтверждают и результаты наших юниоров на этапах Гран-при", – сказал Авербух.
Схожую точку зрения в беседе со Sport24 высказала и олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она отметила, что как минимум у одиночников была вполне серьезная конкуренция, так как среди участников оказались в том числе призеры Олимпиады.
"Никто из серьезных специалистов в голову себе не брал, что уровень наших фигуристов за эти четыре года был низким. Нам всегда было понятно, что у нас серьезные соревнования сильнейших спортсменов мира. Этот турнир это подтвердил", – заявила Бестемьянова.
Как всегда громко высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В разговоре с "Матч ТВ" он подчеркнул, что даже нейтральный статус россиян никак не испортил картину мощного камбэка на мировую арену.
Губерниев выразил уверенность, что "флаг и гимн мы вернем". Но, как можно видеть, даже в этих условиях болельщики и соперники во всем мире знают, кто вернулся. И адекватная их часть этому только рада.