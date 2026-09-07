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07 сентября, 16:19

Политика

Путин создал комиссию по применению ограничительных мер против релокантов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении правонарушителей и преступников, скрывающихся за границей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В августе главой государства был подписан пакет законов, касающихся применения временных ограничений к гражданам, пребывающим вне России и не исполняющим уголовные или административные взыскания. Координировать исполнение этих мер будет новая комиссия.

Руководителем комиссии назначен министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Глава Госдумы Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что граждане России, уехавшие за рубеж и наносящие ущерб государству, должны считаться предателями и преступниками, а не оппозиционерами. Он также отметил, что те, кто покинул страну, не могут выступать от имени политической оппозиции, поскольку она уже имеет представительство в парламенте.

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