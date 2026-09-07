Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ получили до 10 лет колонии

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Мещанский суд Москвы вынес приговор двум топ-менеджерам ГК "Пикет", признанным виновными в поставках в войска некачественных бронежилетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заседание.

Виктория Антонова, которая занимала в компании должность финансового директора, приговорена к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. В свою очередь, Михаил Кальченко, занимавший пост главы службы безопасности, получил семь лет колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

В апреле 2024 года по делу о поставке некачественных бронежилетов для военных был задержан генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов. Речь шла о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали стандартам, предъявляемым Минобороны РФ. Сумма ущерба составила около двух миллиардов рублей.

Позже выяснилось, что КГ "Пикет" имеет задолженность по налоговым платежам в 271 миллион рублей. Часть средств "Пикет" задолжала по налогу за прибыль и другую – по налогам за добавленную стоимость. Кроме того, у организации имеются различные невыплаченные пени и штрафы.

В 2025-м СМИ сообщили, что Есипов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Это предусматривает полное признание обвиняемым своей вины и предоставление следователям всей информации о других фигурантах.