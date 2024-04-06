Главу ГК "Пикет" арестовали за поставку некачественных бронежилетов в ВС РФ

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Басманный суд Москвы арестовал директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

Речь идет о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым Минобороны РФ. По данным "Коммерсанта", сумма ущерба составила порядка 2 миллиардов рублей.

"Избрать обвиняемому Есипову Андрею Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года", – следует из решения суда.

Есипова обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Уголовное дело также возбудили по факту хищения средств в процессе реализации госконтракта.

Сам Есипов не признал вину и заявил, что дело на него было сфабриковано.

Ранее Никулинский суд Москвы назначил экс-замминистру просвещения России Марине Раковой пять лет колонии. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

