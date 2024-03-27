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27 марта, 18:09

Происшествия

Экс-замглавы Минэнерго получил 5 лет за коррупцию и вышел на свободу

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Мещанский суд Москвы признал виновным экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова по делу о хищении и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Кроме того, от Тихонова потребовали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей, а также экс-чиновнику запретили занимать должности в органах исполнительной власти в течение 14 лет и 6 месяцев после отбытия срока. При этом у бывшего замминистра отобрали ордена Почета и Дружбы.

По информации пресс-службы, после оглашения решения суда Тихонов был освобожден от отбывания наказания, так как находился весь срок, который ему назначили, под следствием в СИЗО.

"В целях конфискации с Тихонова А. В. взысканы денежные средства в размере 122 368 614 рублей, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных по статье о получении взятки", – сказано в сообщении.

О задержании экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова стало известно еще в 2020 году. Ему предъявили обвинение в хищении более 600 миллионов рублей из бюджета, выделенных Минэнерго для создания информационной системы.

По данным СК, к преступлению в том числе причастны его советник Роман Рыжков, вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Тогда член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщала, что Тихонов вину не признает.

Он был назначен на должность заместителя министра энергетики 25 июля 2019 года.

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