Задержанный замминистра энергетики Тихонов не признает вину – ОНК

12:26
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Вину он не признает, сообщает РИА Новости.
"Сегодня рано утром в изоляторе на Петровке до выезда в суд успели переговорить с задержанным накануне заместителем министра энергетики Анатолием Тихоновым. Его доставили в ИВС в 5:30 9 сентября, а через полчаса в изоляторе уже был подъем", – написала правозащитница.
По словам Литвинович, Тихонова утром забрал конвой, в результате чего подозреваемый даже не успел поесть.
Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали во вторник, 8 сентября, по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, чиновник причастен к крупным хищениям.
Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
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