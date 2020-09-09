Задержанный замминистра энергетики Тихонов не признает вину – ОНК

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Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Вину он не признает, сообщает РИА Новости.

"Сегодня рано утром в изоляторе на Петровке до выезда в суд успели переговорить с задержанным накануне заместителем министра энергетики Анатолием Тихоновым. Его доставили в ИВС в 5:30 9 сентября, а через полчаса в изоляторе уже был подъем", – написала правозащитница.

По словам Литвинович, Тихонова утром забрал конвой, в результате чего подозреваемый даже не успел поесть.

Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали во вторник, 8 сентября, по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, чиновник причастен к крупным хищениям.

