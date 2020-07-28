СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

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СК РФ предъявил осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.

"Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по статье "Организация превышения должностных полномочий". Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены", – уточняется в пресс-релизе комитета.

По версии следствия, Гайзер на должности главы Коми в 2013–2014 годах поручил главе Сыктывкара Ивану Поздееву выделить земельные участки без торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов. В СК считают, что на преступление Гайзер пошел в интересах компании своего знакомого. Ущерб бюджету, согласно данным следствия, превышает 8,7 миллиона рублей.

Гайзера задержали в сентябре 2015 года. По информации следователей, он возглавлял преступное сообщество, действия которого были направлены на завладение госимуществом.

Среди фигурантов дела оказались еще 13 человек. При обысках было изъято 60 килограммов ювелирных изделий и 150 часов стоимостью от 30 тысяч долларов до 1 миллиона долларов.

Были найдены свыше 50 печатей и штампов юрлиц, документы о легализации похищенных активов через офшоры. Ущерб, причиненный деятельностью группировки, оценили в 3,5 миллиарда рублей.

Cторона обвинения запрашивала для Гайзера 21 год колонии. Гособвинитель также попросил суд назначить 20 лет колонии для экс-заместителя Гайзера Алексея Чернова и 17 лет колонии для бывшего члена СФ Владимира Торлопова. Бывшего главу Коми приговорили к 11 годам колонии.