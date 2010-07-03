Обвинение попросило 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера

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Сторона обвинения запросила для бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год в колонии. Дело во вторник, 26 марта, рассматривается в Замоскворецком суде столицы.

"Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 миллионов рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет", – цитирует РИА Новости прокурора.

Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года. В Следственном комитете РФ сообщили, что ФСБ и СК пресекли деятельность преступного сообщества под руководством главы Республики Коми, действия которого, как считает следствие, были направлены на завладение госимуществом. В числе фигурантов дела оказались еще 13 человек.

При обысках у фигурантов дела изъяли 60 килограммов ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тысяч долларов США до одного миллиона долларов США, более 50 печатей и штампов юридических лиц, а также документы о легализации похищенных активов через офшоры.

Ущерб, причиненный деятельностью группировки, оценили в 3,5 миллиарда рублей. Фигуранты дела пытались незаконно завладеть высокорентабельными предприятиями региона, например, ГУП "Птицефабрика Зеленская".

"Мотив у всех подсудимых был один – корысть. Подсудимые были далеко не бедными лицами. Все они рассматривали республику Коми как торговую площадку и ресурс для удовлетворения своих потребностей", – считает прокурор.

Гособвинитель также попросил суд назначить 20 лет колонии для бывшего заместителя Гайзера Алексея Чернова, 17 лет колонии для бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал экс-чиновника на 170 миллионов рублей.