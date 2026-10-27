ФСБ задержала 23 человека по делу о незаконной миграции и хищении на гособоронзаказе

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Сотрудники ФСБ России вместе с коллегами из МВД задержали более 20 человек, связанных с организацией нелегальной миграции и хищением денежных средств, выделенных на государственный оборонный заказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Противоправную деятельность руководителей ряда коммерческих компаний пресекли в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Она была связана с организацией преступного сообщества, которое, по информации силовиков, поддерживало канал нелегальной миграции и обеспечивало хищение денег, предназначенных для оплаты гособоронзаказа.

Суд отправил под стражу 21 человека. Еще двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ Константина Кувшинова. Он признан виновным в хищении более 57,5 миллиона рублей при выполнении госконтракта и в получении взятки.