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27 октября, 15:56

Экономика

Вылов тихоокеанской сельди в России почти достиг исторического рекорда

Фото: 123RF.com/alli1904

Российские рыбаки с начала 2026 года добыли на Дальнем Востоке 602 тысячи тонн тихоокеанской сельди. Это на 32,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом сообщили в Рыбном союзе.

В организации отметили, что текущий показатель приблизился к абсолютному историческому максимуму, установленному в 1969 году, – тогда вылов составил 606 тысяч тонн.

По подсчетам аналитического центра союза, объем добычи в 2,6 раза превысил среднегодовой вылов за всю 90-летнюю историю наблюдений. При этом меньше всего тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке выловили в 1935 году – всего 4 тысячи тонн.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что дефицита красной рыбы и икры на внутреннем рынке нет, поэтому Россия не планирует ограничивать экспорт. По данным ведомства, оптовые цены лососевых зависят от сезонности и объемов предложения, логистики, затрат на добычу и переработку, инфляции и спроса среди покупателей.

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