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27 октября, 16:35

Общество

Уволенный за опоздания петербургский электромонтер отсудил у начальства 872 тыс рублей

Фото: depositphotos/YGphoto

Петербургский электромонтер Анатолий Ильдуганов через суд добился восстановления на работе и компенсации почти на 872 тысячи рублей после увольнения за систематические опоздания. Об этом следует из определения Третьего кассационного суда.

Мужчина работал в НИИ телевидения с 2019 года. В феврале и марте 2025-го у него начались проблемы с дисциплиной: он неоднократно появлялся на работе на 30–40 минут позже положенного, уважительных причин не приводил и от письменных объяснений отказывался.

За месяц электромонтер получил замечания за несоблюдение деловой этики и неправильное хранение служебных документов, а также выговор за опоздания. В марте руководство уволило его за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Первая инстанция поддержала работодателя, но апелляция встала на сторону сотрудника. Судьи указали, что за короткий срок мужчине объявили сразу несколько взысканий, фактически не дав возможности исправиться. Сами нарушения никто не отрицал, однако работодатель не доказал, что учитывал тяжесть проступков, прежнее поведение сотрудника и его отношение к работе. В череде наказаний апелляция усмотрела намерение избавиться от работника.

В итоге Ильдуганова восстановили в должности, а с предприятия взыскали 851,6 тысячи рублей за вынужденный прогул и еще 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Компания пыталась оспорить решение, но кассационный суд оставил его в силе.

Ранее Конституционный суд России направил на новое рассмотрение дела двух граждан, которым не выплатили выходное пособие при увольнении по собственной инициативе, хотя такая выплата была прописана в их трудовых договорах.

КС отметил, что условия трудового договора с сотрудниками определяет работодатель, а его односторонний отказ от взятого обязательства по выплате выходного пособия приводит к тому, что работник теряет деньги, на которые обоснованно рассчитывал.

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