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13 октября, 18:05

Общество

КС РФ защитил права граждан, уволенных без выходного пособия

Фото: depositphotos/YGphoto

Конституционный суд России (КС РФ) направил на новое рассмотрение дела двух граждан, которым не выплатили выходное пособие при увольнении по собственной инициативе, хотя такая выплата была прописана в их трудовых договорах. Об этом говорится в материалах суда.

КС вынес постановление по делу о проверке конституционности части 8 статьи 178 Трудового кодекса РФ. Поводом стали жалобы Андрея Некрасова и Виктории Решетниковой, работавших в компании, которая занимается ядерной и радиационной безопасностью. В феврале 2023 года оба уволились по собственному желанию, но не получили компенсацию в размере пяти среднемесячных зарплат, предусмотренную их договорами.

Суды, где заявители пытались отстоять право на пособие, ссылались в том числе на то, что такие выплаты не предусмотрены ни законом, ни локальными актами работодателя. КС отметил, что условия трудового договора с сотрудниками определяет работодатель, а его односторонний отказ от взятого обязательства по выплате выходного пособия приводит к тому, что работник теряет деньги, на которые обоснованно рассчитывал.

"Если условия трудового договора, предусматривающие выплату работнику при увольнении по собственному желанию выходного пособия в установленном размере, не противоречат закону, то суд не вправе отказать работнику во взыскании с работодателя этих сумм", – говорится в материале КС.

Согласно постановлению, оспариваемая норма Трудового кодекса не противоречит Конституции, поскольку при увольнении по собственному желанию не предполагает отказа во взыскании с работодателя выходного пособия или компенсации, если их выплата предусмотрена трудовым договором.

Ранее сообщалось, что 36,2% компаний в России решили не выплачивать годовую премию, хотя в 2025-м деньги на эти цели у них были. Всего не планируют выдавать годовое вознаграждение 46,9% участников соответствующего опроса. Еще 20,4% пока не определились, как поступят в конце года. 22,3% намерены премировать весь коллектив, а 10,4% – только часть сотрудников.

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