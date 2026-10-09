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09 октября, 14:57

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Forbes: свыше трети компаний в РФ откажутся от годовой премии сотрудникам

Свыше трети компаний в РФ откажутся от годовой премии сотрудникам – СМИ

Фото: depositphotos/sabphoto

36,2% компаний в России решили не выплачивать годовую премию, хотя в 2025-м деньги на эти цели у них были. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на опрос бухгалтерской справочной системы.

Всего не планируют выдавать годовое вознаграждение 46,9% респондентов. Еще 20,4% пока не определились, как поступят в конце года. 22,3% намерены премировать весь коллектив, а 10,4% – только часть сотрудников.

Главным фактором при принятии решения опрошенные называют финансовые результаты за год – так ответили 56,9%. Для 23% решающим стало или станет мнение собственника либо головной компании. На налоговую нагрузку и размер страховых взносов с премий ориентируются 8,8%. О мотивации и удержании сотрудников респонденты вспоминали заметно реже.

Представитель некоммерческой организации, которая занимается правовой помощью и поддержкой предпринимателей, Екатерина Авдеева обратила внимание, что ухудшение условий для выплат премий носит не циклический, а структурный характер. Причина – рост налогов и высокая ключевая ставка.

"Для многих отраслей обычная рентабельность составляет 10–15%, а если депозиты дают 13–19%, то инвестировать в бизнес никто не станет", – напомнила она.

Ранее Владимир Путин говорил, что заработные платы россиян в первом полугодии 2026 года увеличились на 6,5% в реальном выражении. По словам президента РФ, стабильность на рынке труда и увеличение доходов граждан положительно сказываются на потребительском спросе. За первые 7 месяцев года розничные продажи выросли на 5,4%.

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