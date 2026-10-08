Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 13:04

Экономика

Прожиточный минимум и зависящие от него меры проиндексируют в РФ на 6,8%

Фото: depositphotos/zaktatyana

Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы в 2027 году на 6,8%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда.

По фактической инфляции будут проиндексированы свыше 40 выплат, уточнил министр. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала также увеличится на 6,8%.

"Его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала материнский капитал", – цитирует Котякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии неработающих граждан в августе 2026 года достиг 25 849 рублей. За год эти выплаты выросли почти на 2 тысячи рублей. Самые высокие пенсии зафиксированы в Чукотском автономном округе, там средняя выплата составила 43 986 рублей.

При этом к концу 2027 года средний размер пенсии по старости в России составит 29 904 рубля. С 1 февраля следующего года выплаты увеличат на 6,8% с учетом уровня инфляции за прошлый год, а с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно повысят на 3,3% по темпу роста зарплат.

Читайте также


экономикаобщество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика