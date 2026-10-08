Прожиточный минимум и зависящие от него меры проиндексируют в РФ на 6,8%

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Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы в 2027 году на 6,8%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда.

По фактической инфляции будут проиндексированы свыше 40 выплат, уточнил министр. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала также увеличится на 6,8%.

"Его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала материнский капитал", – цитирует Котякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии неработающих граждан в августе 2026 года достиг 25 849 рублей. За год эти выплаты выросли почти на 2 тысячи рублей. Самые высокие пенсии зафиксированы в Чукотском автономном округе, там средняя выплата составила 43 986 рублей.

При этом к концу 2027 года средний размер пенсии по старости в России составит 29 904 рубля. С 1 февраля следующего года выплаты увеличат на 6,8% с учетом уровня инфляции за прошлый год, а с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно повысят на 3,3% по темпу роста зарплат.

