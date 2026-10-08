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08 октября, 11:13

Общество

Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России

Фото: 123RF.com/standrets

Токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов рабочих профессий в России по итогам третьего квартала 2026 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис для поиска работы.

В среднем им предлагают 209 081 рубль в месяц – на 30% больше, чем год назад. Токари изготавливают и обрабатывают детали на станках. Их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования.

Представитель сервиса Роман Губанов отметил, что в третьем квартале 2026 года на каждые 100 вакансий токарей приходилось в среднем 56 откликов. Это свидетельствует о высоком спросе при невысокой конкуренции среди соискателей.

Второе место по зарплатным предложениям заняли геодезисты – 198,1 тысячи рублей в месяц, что на 61% больше, чем годом ранее. Они проводят измерения на местности, необходимые для проектирования и строительства, и контролируют точность расположения объектов.

Третью строчку рейтинга заняли гипсокартонщики. Их средняя предлагаемая зарплата выросла на 24% и достигла 160,4 тысячи рублей в месяц. Такие специалисты монтируют перегородки, обшивают стены и устанавливают подвесные потолки при строительстве и ремонте помещений.

Ранее в число самых востребованных рабочих специальностей в России также вошла профессия швеи. Гражданам доступно около 1,8 тысячи соответствующих вакансий, а медианная зарплата в этой профессии составляет 81 тысячу рублей. Там, где конкуренция низкая, встречаются предложения от 15 до 30 тысяч, но в столице и Подмосковье на производстве платят до 140 тысяч рублей.

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