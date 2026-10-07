В России вырос спрос на швей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профессия швеи вошла в число самых востребованных рабочих специальностей в России. В настоящее время гражданам доступно около 1,8 тысячи соответствующих вакансий, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора по персоналу Анну Коневу.

По ее словам, медианная зарплата в этой профессии составляет 81 тысячу рублей. Там, где конкуренция низкая, встречаются предложения от 15 до 30 тысяч. В Нижегородской области зарплаты швей колеблются от 63 тысяч до 83 тысяч рублей. В столице и Подмосковье на производстве платят 80–130 тысяч, а опытным портным – 90–140 тысяч.

Конева называет швею стратегическим ресурсом для предприятий. Зарплаты растут, борьба за кадры усиливается. За последние 2 года рынок рабочего персонала серьезно изменился, и швейное производство оказалось в зоне острого дефицита специалистов.

По статистике Росстата, с января по август 2026 года в стране выпустили 176 миллионов трикотажных и вязаных изделий, а также 25,2 миллиона мужских производственных комплектов, костюмов, курток и пиджаков. Производствам требуются люди, умеющие работать с тканью.

Освоить специальность можно на курсах. Обучение на швею 3-го разряда занимает 120 часов и стоит порядка 25 тысяч рублей, программа на 280 академических часов обойдется примерно в 50 тысяч. Есть и бюджетные варианты – от 4 тысяч рублей. Безработные могут пройти подготовку через центр занятости бесплатно, на это уйдет около двух месяцев.

Ранее в Минфине РФ указывали, что реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,4%, а в последующие два года – в среднем на 2,5% ежегодно. Бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста, добавляли в министерстве.

