Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 09:14

Общество

В России вырос спрос на швей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профессия швеи вошла в число самых востребованных рабочих специальностей в России. В настоящее время гражданам доступно около 1,8 тысячи соответствующих вакансий, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора по персоналу Анну Коневу.

По ее словам, медианная зарплата в этой профессии составляет 81 тысячу рублей. Там, где конкуренция низкая, встречаются предложения от 15 до 30 тысяч. В Нижегородской области зарплаты швей колеблются от 63 тысяч до 83 тысяч рублей. В столице и Подмосковье на производстве платят 80–130 тысяч, а опытным портным – 90–140 тысяч.

Конева называет швею стратегическим ресурсом для предприятий. Зарплаты растут, борьба за кадры усиливается. За последние 2 года рынок рабочего персонала серьезно изменился, и швейное производство оказалось в зоне острого дефицита специалистов.

По статистике Росстата, с января по август 2026 года в стране выпустили 176 миллионов трикотажных и вязаных изделий, а также 25,2 миллиона мужских производственных комплектов, костюмов, курток и пиджаков. Производствам требуются люди, умеющие работать с тканью.

Освоить специальность можно на курсах. Обучение на швею 3-го разряда занимает 120 часов и стоит порядка 25 тысяч рублей, программа на 280 академических часов обойдется примерно в 50 тысяч. Есть и бюджетные варианты – от 4 тысяч рублей. Безработные могут пройти подготовку через центр занятости бесплатно, на это уйдет около двух месяцев.

Ранее в Минфине РФ указывали, что реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,4%, а в последующие два года – в среднем на 2,5% ежегодно. Бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста, добавляли в министерстве.

Читайте также


общество

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика