В Минфине РФ началась выплата зарплаты в цифровых рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Минфине России некоторые сотрудники ведомства начали получать зарплату в цифровых рублях. Об этом проинформировала пресс-служба министерства.

Уточняется, что 1 октября 2026 года часть работников ведомства впервые получила выплаты в цифровых рублях. Для этого им потребовалось открыть счета цифрового рубля на платформе Банка России.

В ведомстве подчеркнули, что перевести зарплату в цифровые рубли может любой гражданин России и делается это исключительно по желанию. Кроме того, в министерстве отметили, что внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс Банк России ведет совместно с Минфином.

Ранее в ГД допустили, что уже в 2027 году в РФ появятся банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Это дополнительная форма национальной валюты, которая существует наряду с наличными и безналичными деньгами. Граждане могут пользоваться им по желанию, и никакие операции с ним не облагаются комиссией.

