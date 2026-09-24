Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 16:56

Экономика

В Банке России исключили цель довести долю безналичных расчетов до 100%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России не стремится довести долю безналичных платежей до 100%. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина на XXIII Международном банковском форуме.

"В принципе задача – чтоб он (безналичный расчет. – Прим. ред.) был на хорошем, высоком уровне", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что доля безналичных платежей в РФ может превысить порог 90% либо до конца 2026 года, либо в начале 2027-го. При этом Бакина подтвердила рост спроса на наличные деньги. Он отметила, что россияне предпочитают иметь физический запас денег на случай возможных проблем с оплатой.

Между тем российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Как отмечал зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, прекращение роста доли безналичных операций начало негативно влиять на финансовый сектор.

Читайте также


экономика

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика