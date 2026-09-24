В Банке России исключили цель довести долю безналичных расчетов до 100%

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Банк России не стремится довести долю безналичных платежей до 100%. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина на XXIII Международном банковском форуме.

"В принципе задача – чтоб он (безналичный расчет. – Прим. ред.) был на хорошем, высоком уровне", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что доля безналичных платежей в РФ может превысить порог 90% либо до конца 2026 года, либо в начале 2027-го. При этом Бакина подтвердила рост спроса на наличные деньги. Он отметила, что россияне предпочитают иметь физический запас денег на случай возможных проблем с оплатой.

Между тем российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Как отмечал зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, прекращение роста доли безналичных операций начало негативно влиять на финансовый сектор.