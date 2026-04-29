29 апреля, 15:23

Экономика

Банки в России выразили обеспокоенность тенденцией ухода платежей на наличность

Российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Об этом заявил зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, доля безналичных операций перестала расти.

"<…> это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть", – приводит слова Скворцова ТАСС.

Он также добавил, что в настоящее время нет понимания, носит ли этот тренд долгосрочный характер. При этом рост доли наличных расчетов ухудшает ситуацию для финансового сектора, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже.

В Центробанке России ранее объяснили, что одна из возможных причин роста объема наличных денег в обращении связана со случаями отключения мобильного интернета. По данным ЦБ, в марте объем наличных в обращении увеличился на 0,3 триллиона рублей. При этом потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 триллиона рублей.

