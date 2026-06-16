В Крыму проанализируют названия улиц для возможного переименования

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Ревизия названий улиц, учреждений и общественных пространств произойдет в Крыму. Некоторые из них могут быть переименованы. Об этом глава республиканского парламента Владимир Константинов сообщил в своем телеграм-канале, передает News.ru.

Анализ текущих названий нужен, чтобы увидеть негативный исторический след в некоторых из них. Такие объекты могут получить имена выдающихся военачальников, ученых, деятелей культуры.

Константинов добавил, что подготовкой материала для проверки будет заниматься комитет Госсовета по патриотическому воспитанию и молодежной политике под руководством историка Владимира Бобкова. Глава республиканского парламента подчеркнул, что нельзя уподобляться нацистам, которые уничтожают прошлое. По его словам, к истории следует относиться внимательно и уметь расставлять правильные акценты.

Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков выступил с инициативой переименовать в регионе улицы, названные в честь террористов, ответственных за покушения на императора Александра II и его убийство. По его мнению, важно воспитывать детей на хороших примерах.

