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16 июня, 11:35

Политика

Российская авиация ударила по объектам Сил беспилотных систем ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи Воздушно-космических сил РФ нанесли удары по пунктам дислокации и управления БПЛА Вооруженных сил Украины, передает Минобороны РФ.

Уточняется, что ВКС РФ ударили по целям авиабомбами ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции, а также управляемыми авиационными ракетами ЛМУР.

Удалось подтвердить поражение пункта временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ у населенного пункта Николаевка в ДНР, туда упали две ФАБ-1500. Кроме того, еще одна авиабомба упала в пункт дислокации 63-й отдельной мобильной бригады в районе населенного пункта Щурово.

Также ЛМУР ударила в пункт управления БПЛА 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ у Сеньковки в Харьковской области.

Ранее российские военные поразили важный объект энергетической инфраструктуры Украины в районе Зеленодольска в Днепропетровской области. Энергетический объект был поражен специалистами войск беспилотных систем при помощи БПЛА "Герань".

До этого российская армия взяла под контроль поселок Артема в ДНР. Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Южная".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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