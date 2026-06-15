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15 июня, 13:44

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за последние сутки взяла под контроль поселок Артема в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Южная".

Кроме того, улучшили тактическое положение подразделения "Севера". Они поразили живую силу, а также технику механизированной и двух бригад теробороны Украины в зоне населенных пунктов Пигаревка, Бруски и Бачевск в Сумской области.

В Харьковской области были поражены формирования механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также пограничного отряда погранслужбы Украины в населенных пунктах Варваровка, Казачья Лопань, Барановка и Избицкое.

Министерство уточняет, что ВСУ на данном направлении потеряли за сутки более 235 солдат, 2 бронеавтомобиля, 5 машин и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь, подразделения группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 35 объектов. Помимо этого, в этом же городе во время огневого поражения было ликвидировано до 30 военных, 2 пикапа и 5 наземных роботизированных комплексов.

Штурмовые группы 25-й армии продолжают продвигаться в западном направлении. Кроме того, подразделения 67-й дивизии наступают в северо-западной части Красного Лимана. На данный момент они взяли под контроль 7 опорных пунктов и начали зачищать территорию в зоне комбикормового предприятия.

Ранее российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

В частности, были поражены заводы "Радар" и "Буревестник" в Киеве, где создавали и выпускали составляющие для БПЛА, цех на территории киностудии имени А. П. Довженко, где собирались и настраивались дроны, а также территория ООО "Беспилотные технологии", где производились беспилотники.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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