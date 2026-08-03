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03 августа, 10:20

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People: Ариана Гранде приостановит публичную деятельность из-за слухов о здоровье

Ариана Гранде приостановит публичную деятельность из-за слухов о здоровье

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Американская певица Ариана Гранде возьмет паузу от публичной деятельности из-за спекуляций о состоянии ее здоровья, сообщил журнал People со ссылкой на представителя исполнительницы.

Как сообщил представитель артистки, пауза в публичной деятельности наступит по завершении концертного тура Eternal Sunshine. Он также подчеркнул, что Гранде с нетерпением ждет окончания тура и стремится завершить его на высокой ноте.

По данным СМИ, слухи о состоянии здоровья певицы обсуждаются уже не первый год, но интерес публики к этой теме заметно возрос после того, как 31 июля был опубликован видеоклип на песню Petal. В тот же день вышел одноименный альбом.

Тур завершится 1 сентября выступлением в Лондоне. Кроме того, Гранде выйдет из проекта мюзикла Sunday in the Park with George. Его премьера в Лондоне запланирована на 2027 год.

Ранее певица подала в суд на двух человек, которых она заподозрила во взломе личных цифровых аккаунтов фотографов и продюсеров, тесно сотрудничавших с ней. По словам Гранде, это привело к незаконной краже, а также распространению и эксплуатации неопубликованного контента. Среди похищенного – неопубликованные песни, фотографии, видео– и аудиозаписи, сделанные во время творческого процесса.

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