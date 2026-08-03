Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 09:39

Спорт

Дегтярев заявил, что РУСАДА может вернуть полноценный статус осенью 2026 года

Фото: kremlin.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может восстановить полноценный статус соответствия Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уже осенью 2026 года. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По его словам, стороны вышли из Спортивного арбитражного суда (CAS) с мировым соглашением и претензии к РУСАДА должны быть сняты в ближайшее время. После этого в Россию приедут аудиторы WADA для проверки соответствия агентства требованиям кодекса.

"Если мы успеем все это сделать – а мы уже приглашаем аудиторов, – то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках WADA", – сообщил Дегтярев в беседе с "Экспертом".

Исполком WADA в 2023 году принял решение оставить РУСАДА без полноценного статуса, после чего дело было передано в CAS. Также в WADA заявляли о готовности провести аудит, как только позволит ситуация с безопасностью.

В конце июня 2026-го Дегтярев сообщил, что WADA уведомило о завершении разбирательства в CAS после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов.

Ранее стало известно, что осенью армрестлеры из России смогут принять участие в чемпионате мира в Индии с флагом и гимном. Спортсмены получили полный допуск к соревнованиям, которые проходят под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF).

Кроме того, Международная организация World Boxing также сняла ограничения со спортсменов из РФ. Дегтярев подчеркнул, что российский бокс возвращается на мировую арену.

Читайте также


спорт

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика