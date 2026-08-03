Дегтярев заявил, что РУСАДА может вернуть полноценный статус осенью 2026 года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может восстановить полноценный статус соответствия Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уже осенью 2026 года. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По его словам, стороны вышли из Спортивного арбитражного суда (CAS) с мировым соглашением и претензии к РУСАДА должны быть сняты в ближайшее время. После этого в Россию приедут аудиторы WADA для проверки соответствия агентства требованиям кодекса.

"Если мы успеем все это сделать – а мы уже приглашаем аудиторов, – то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках WADA", – сообщил Дегтярев в беседе с "Экспертом".

Исполком WADA в 2023 году принял решение оставить РУСАДА без полноценного статуса, после чего дело было передано в CAS. Также в WADA заявляли о готовности провести аудит, как только позволит ситуация с безопасностью.

В конце июня 2026-го Дегтярев сообщил, что WADA уведомило о завершении разбирательства в CAS после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов.

Ранее стало известно, что осенью армрестлеры из России смогут принять участие в чемпионате мира в Индии с флагом и гимном. Спортсмены получили полный допуск к соревнованиям, которые проходят под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF).

Кроме того, Международная организация World Boxing также сняла ограничения со спортсменов из РФ. Дегтярев подчеркнул, что российский бокс возвращается на мировую арену.