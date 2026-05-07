07 мая, 20:09

Спорт

В WADA заявили, что не имеют отношения к отстранению российских спортсменов

Фото: Getty Image/NurPhoto/Dominika Zarzycka

Ограничения, из-за которых российские атлеты не могут участвовать в международных турнирах, связаны с проведением спецоперации на Украине, а не с нарушениями антидопинговых правил. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В организации напомнили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 2020 года не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Чтобы проверить выполнение российской стороной всех необходимых требований, нужно направить в РФ группу. Однако в WADA назвали это невозможным.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не отменять рекомендации о недопуске к соревнованиям в отношении российских спортсменов. При этом организация посоветовала международным федерациям снять ограничения с атлетов, которые представляют Белоруссию, так как Национальный олимпийский комитет республики соответствует критериям и Олимпийской хартии.

Кроме того, в МОК выразили обеспокоенность по поводу недавнего расследования WADA в отношении руководства РУСАДА. Тогда гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отвергла обвинения WADA, указав, что спокойно относится к проводимому расследованию.

В феврале 2022 года организация рекомендовала международным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов до международных турниров. В марте 2023-го МОК призвала допускать спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе. Но это решение распространялось только на индивидуальные соревнования.

Уже в декабре 2025 года организация рекомендовала спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. Это решение распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.

