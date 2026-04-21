21 апреля, 08:35

WADA сообщило о начале расследования в отношении главы РУСАДА Логиновой

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о начале расследования в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой, передает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу WADA.

Отмечается, что в феврале 2025 года в СМИ появилась информация, что Логинова якобы участвовала в сокрытии допинга во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В агентстве подчеркнули, что очень "серьезно относятся к этим обвинениям" и уведомили об этом независимый отдел расследований (РРР). Кроме того, в настоящий момент РРР расследует еще одно обвинение, которое было выдвинуто против РУСАДА, однако подробностей не приводится.

Ранее международное агентство допинг-тестирования (ITA) сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера российской сборной по вольной борьбе олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова в досудебном порядке.

Его отстранили в мае 2025 года из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. В этой организации регистрировались все мероприятия, связанные с проверкой спортсменов из РФ на наличие допинга в период с 2012 по 2015 год.

Главное

