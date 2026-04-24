Напавший на врачей в Дагестане раскрыл свои мотивы

Напавший на врачей в Дагестане во время допроса рассказал, что сделал это из-за того, что один из сотрудников больницы якобы "задел" его мать. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

По словам задержанного, все произошло около месяца назад, когда его мать обратилась в больницу с больными почками, однако ей якобы отказали в операции. В действительности женщине нужна была помощь терапевта и в хирургическом вмешательстве нужды не было.

"Наличие белого халата не делает всех медиков универсальными. Отказ хирурга не является нежеланием или пренебрежением. Просто обследует и назначает последующее лечение при таких проблемах совсем другой врач – терапевт, нефролог", – подчеркнула Гариева.

После нападения на врача-хирурга злоумышленник также атаковал ножом травматолога из-за того, что тот бросился помогать коллеге.

Во время допроса мужчина признался в употреблении наркотиков. Официальные результаты медосвидетельствования будут предоставлены позже. В данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Мужчина напал с ножом на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Дагестане 23 апреля. Он нанес медработникам не менее двух колото-резаных ранений

Пострадавшим врачам сразу же оказали необходимую помощь, а злоумышленника, попытавшегося сбежать, задержали. Им оказался 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Состояние одного из пострадавших врачей по-прежнему критическое. Он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.