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08 июня, 15:43

Транспорт

Бесплатную раздачу воды организовали для пассажиров электричек в Москве и области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирам пригородных электричек в Москве и Подмосковье начали бесплатно раздавать питьевую воду на фоне жаркой погоды. Об этом сообщили ТАСС в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Получить воду можно на брендированных стойках на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

В компании уточнили, что акция будет действовать в течение всей рабочей недели при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Воду раздают ежедневно с 14:00 до 17:00.

Для пассажиров подготовили более 2 тысяч литров питьевой воды. В ЦППК отметили, что запасы будут оперативно пополнять по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что в Москве 8 июня ожидается гроза и порывистый ветер. Прогнозируется северо-западный, северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать 10–15 метров в секунду.

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