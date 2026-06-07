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07 июня, 08:23

Общество

Температура в столичном регионе на следующей неделе приблизится к рекордной

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура в столичном регионе может подняться до плюс 30 градусов на предстоящей неделе, 8–14 июня, что близко к рекордному показателю. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в первой половине недели столбики термометров поднимутся до плюс 24–30 градусов. А самая высокая температура, зафиксированная синоптиками в эти дни, была 14 июня и составляла плюс 33,4 градуса.

Специалист отметила, что в будние дни температура превысит норму на 3–4 градуса, а в выходные – на 2 градуса.

На фоне жары в столице введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня.

Ранее синоптики сообщали, что лето 2026 года в столице будет в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Средняя месячная температура воздуха этим летом превысит нормальные значения, но всего на один градус.

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за жары в Москве в начале недели

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