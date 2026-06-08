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08 июня, 08:17

Общество

Гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву 8 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, 8 июня. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в первой половине дня в столице прогнозируется переменная облачность, без осадков. После небо начнут постепенно накрывать многослойные облака.

"К вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Температура воздуха успеет повыситься до плюс 25–28 градусов, что даже теплее положенного на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям", – приводит слова Тишковеца РИА Новости.

Он также добавил, что будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. При этом во время грозы порывы могут достигать 10–15 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба.

Однако, добавил Тишковец, большую часть недели погода будет довольна жаркая. По ночам температура воздуха составит 13–18 градусов , днем – до 25–30 градусов.

На фоне жары в Москве в период с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

Высокая температура воздуха в Москве пойдет на спад уже в конце недели. В частности, 13–14 июня температура понизится до 22–25 градусов.

Дожди пройдут в Москве в конце следующей недели

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