30-градусная жара ожидается в Москве 8 июня

Фото: Агентство ''Москва''

Жаркая погода и переменная облачность ожидаются в Москве в понедельник, 8 июня, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 13 градусов, а в Подмосковье – до плюс 15 градусов.

На фоне жары в Москве в период с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

В МЧС напомнили жителям столицы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Помимо этого, ведомство порекомендовало исключить обращение с открытым огнем.