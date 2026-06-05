Холодный фронт с дождями накроет столичный регион 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Холодный фронт с дождями накроет столичный регион во вторник, 9 июня. Об этом RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, холодный фронт идет с запада. При этом температура понизится несильно – до 22–24 градусов. Произойдет смена воздушных потоков, ветер будет северо-западный.

Что касается предстоящих выходных, 6–7 июня, ожидается теплая погода – около 25 градусов, отметил синоптик. В понедельник, 8-го числа, столбики термометров поднимутся еще выше – до 26–28 градусов.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, что жаркая погода от 25 до 30 градусов установится в Москве в конце июня.

При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе может опуститься ниже 20 градусов, но всего на 1–2 дня. Осадки в июне ожидаются в пределах нормы.

