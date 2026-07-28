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28 июля, 10:15

Общество

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Крещения Руси и именинами

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с Днем Крещения Руси и именинами. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

День Крещения Руси отмечается 28 июля – в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который является небесным покровителем главы государства.

"Ваш небесный покровитель святой равноапостольный князь Владимир многие столетия назад совершил судьбоносный выбор – принял христианство... Отрадно видеть, что, вдохновляясь примером святого князя, защитника Отечества и поборника православия, Вы последовательно отстаиваете суверенитет нашей страны", – говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл добавил, что президент думает о социально-экономическом развитии России, а также о духовном благополучии людей. Он отметил, что князь Владимир, проявив мудрость и мужество, политическую чуткость и волю, на века определил уникальную модель развития Руси: православная вера стала определяющим фактором нравственного становления народа, основой национальной культуры и традиций.

Предстоятель также выразил признательность главе государства за неизменное внимание к служению Русской православной церкви.

"Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет и впредь способствовать сбережению и сплочению народа, утверждению в жизни современников традиционных нравственных ценностей, непреходящих идеалов милосердия, добра и справедливости", – сказано в публикации.

Патриарх Кирилл пожелал президенту крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества.

Ранее патриарх заявил, что Путин остается искренне верующим православным вождем. Также он высказался и о россиянах. По его словам, граждане России живут во время, когда показывать свою веру можно не только в храме, но и где угодно. При этом люди не боятся столкнуться с осуждением. Патриарх Кирилл считает, что такие перемены являются чудом "по молитвам мучеников и святых угодников".

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