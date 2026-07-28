В Госдуме назвали странной идею Бастрыкина считать VPN отягчающим обстоятельством

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Идея главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина считать использование VPN-сервисов отягчающим обстоятельством при совершении преступлений является странной, заявил в беседе с "Газетой.ру" первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

"Довольно странно отягчающим обстоятельством считать использование инструментов, которые официально в нашей стране не запрещены. Мы, помнится, принимали закон, ограничивающий рекламу VPN в стране, но вовсе не сам этот способ входа в интернет", – подчеркнул он.

Парламентарий провел аналогию с кухонным ножом. По его словам, большинство бытовых убийств совершается именно этим предметом, однако никому не приходит в голову ставить вне закона все столовые приборы. Он также добавил, что в таком случае всю Всемирную сеть следует считать вредоносной, хотя это на самом деле "самая большая в мире энциклопедия", которую можно использовать по-разному.

Журавлев отметил, что разбираться нужно в каждом конкретном случае. Если, например, с помощью VPN был открыт нелегальный экстремистский ресурс, по совету которого человек пошел на преступление, – такое обстоятельство, возможно, и можно считать отягчающим, но только именно в такой конфигурации.

Ранее Бастрыкин заявил, что СК России приготовил законопроект, который предусматривает усиление уголовной ответственности за преступления, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая технологии искусственного интеллекта (ИИ), а также VPN-сервисов и прокси-серверов.

Он добавил, что в Уголовном кодексе нет универсальной нормы, которая позволяла бы усиливать ответственность за любое использование ИКТ и ИИ в преступных целях, оказывая при этом превентивное воздействие.

