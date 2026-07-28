Какие традиции нужно соблюдать во время празднования Дня Крещения Руси

День Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля. Что известно о традициях, обычаях и истории его празднования, читайте в материале Москвы 24.

Из язычества в христианство

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

День Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля. Праздник связан с одной из самых важных дат в истории страны, когда киевский князь Владимир, внук княгини Ольги, начавший свое в язычестве, впоследствии сменил веру на христианство и крестил Русь в 988 году.



Принятие христианства стало для Руси не просто религиозным выбором, а политическим ходом: это укрепило связи с влиятельной Византией и способствовало централизации государства – объединению земель под единой идеологией. К тому же многие в дружине князя уже были христианами, воины сменили религию еще при княгине Ольге. Кроме того, христианство повысило международный престиж и способствовало развитию письменности, книжной культуры и зодчества.

В 988 году князь Владимир принял крещение в Корсуни (Херсонесе) и получил имя Василий. После возвращения в Киев, он взялся за христианизацию жителей и своего окружения. Позже церковь прославила его как равноапостольного святого, а в былинах его назвали Владимиром Красным Солнышком. От Киева православие вскоре распространилось по другим городам Руси.

После крещения Владимира канонизировали, однако точная дата неизвестна. Его почитали как святого уже в IX веке, но общецерковное почитание началось во второй половине XIII века. При этом именно князя Владимира называют равноапостольным, так как его вклад в распространение христианства приравняли к миссии апостолов.



Впервые праздник на государственном уровне начали отмечать в Российской империи в 1888 году при императоре Александре III – в честь 900‑летия Крещения Руси. К этой дате реставрировали и строили новые храмы, в учебных заведениях распространяли специально написанное "Житие святого равноапостольного князя Владимира", а также устанавливались иконы в его честь.



Тысячелетие Крещения Руси праздновали и в СССР в 1988 году: среди ключевых мероприятий были концерт в Большом театре и награждение церковнослужителей орденами Трудового Красного Знамени и "Дружба народов".

Только в 2010 году президент Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому День Крещения Руси, отмечаемый 28 июля, устанавливался как государственная памятная дата.

Традиции и обычаи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Этот день имеет особые традиции и обычаи. Накануне праздника проходит всенощное бдение, богослужение длится от заката до рассвета. Утренняя и вечерняя службы проходят по уставу великого праздника.

Еще одна особенность праздника: в 12:00 в каждом часовом поясе по всей стране раздается колокольный звон. Этот перезвон символизирует принятие православной веры, к нему присоединяются все храмы и монастыри.

В этот день принято сохранять позитивный настрой, быть благодарным и дружелюбным с окружающими. Согласно поверью, как проведешь День Крещения Руси – таким будет и остаток лета. В праздник считалось важным посещать храмы, по возможности участвовать в крестном ходе и молиться о здравии и благополучии для семьи.

Праздник ассоциируется с чистотой, поэтому принято наводить уборку в доме, особое внимание уделять мытью окон и проветриванию жилья, чтобы впустить солнечный свет. Кроме того, было принято завершать все начатые летом дела. Также во время праздника разрешалось готовить угощения из нового урожая, в гости приглашались родственники.

В народных представлениях 28 июля также считали днем особой осторожности, и люди воздерживались от ряда поступков, чтобы не навлечь беду. Главным запретом было плакать: по поверьям, слезы, пролившиеся в этот день, "приклеиваются" к человеку и приносят затяжную печаль на год.

Ссоры, ругань и проявления раздражения тоже считались опасными, потому что любая вспышка гнева разрушала позитивный настрой и притягивала невзгоды. Давать в долг и брать взаймы не рекомендовалось, так как финансовые операции в этот день могли обернуться затяжными денежными проблемами.

Мелкое рукоделие – вязание, шитье и другие работы с иглой – откладывали, веря, что такие занятия "пришивают" к человеку неприятности. Отказывать в помощи и проявлять жадность было нежелательно: скупость, по поверьям, наказывалась потерей того, что человек пытался сохранить.

Помимо этого, запрещалось купаться в водоемах, особенно в одиночестве: по поверью, вода в праздничный день скрывала в себе опасность. Переезды и дальние поездки тоже считались неблагоразумными, поскольку день не подходил для смены места и путешествий.