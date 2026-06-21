Эксперт Турилов: световой день продлится в Москве 17,5 часа во время летнего солнцестояния

В 2026 году день летнего солнцестояния придется на 21 июня. О значении даты, традиционных ритуалах и народных поверьях – в материале Москвы 24.

День победит ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Максимальная высота Солнца над горизонтом в Северном полушарии будет зафиксирована 21 июня в 11:24 по московскому времени. Этот момент откроет самый продолжительный световой день и будет являться точкой отсчета астрономического лета, рассказал Москве 24 популяризатор астрономии и руководитель клуба "Путешествие к звездам" Ярослав Турилов

Он отметил, что за полярным кругом в период летнего солнцестояния наступает полярный день: светило не заходит за горизонт, в Южном же полушарии в это время царит полярная ночь.





Ярослав Турилов популяризатор астрономии и руководитель клуба "Путешествие к звездам" Световой день продлится в Москве 17 часов 33 минуты. Для сравнения: в декабрьское зимнее солнцестояние этот показатель составляет всего 7 часов.

Эксперт напомнил, что начиная с 22-го числа световой день начнет постепенно укорачиваться вплоть до 21 декабря.

По мнению Турилова, день летнего солнцестояния не оказывает влияния на самочувствие человека. Это рядовая календарная дата, единственная особенность которой – увеличение продолжительности светового дня и более позднее наступление сумерек.

Обычаи и приметы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздник летнего солнцестояния, совпадающий с самым протяженным световым днем, почитается в различных культурах. На протяжении тысячелетий люди пристально следили за перемещением светила по небосводу.

В Древней Греции, согласно некоторым календарям, этот период открывал новый год и отсчитывал месяц до старта Олимпийских игр. Примерно тогда же устраивали фестиваль в честь Кроноса – изначально бога земледелия, позднее – повелителя времени.

У славян солнцестояние было неразрывно связано с Иваном Купалой. В ночь накануне у рек зажигали высокие костры и перепрыгивали через пламя: огонь по поверьям избавлял от хворей и дурного глаза. Девушки делали венки, закрепляли на них свечи и спускали по течению, пытаясь угадать суженого.

Травам, собранным на заре, приписывали мощные целебные свойства. Существовал и загадочный ритуал поиска цветка папоротника: считалось, что обладателю чудесного цветка откроются клады и язык зверей.

Встречать восход солнца на природе – один из ключевых обрядов. Согласно верованиям, первый луч приносил здоровье и удачу на весь следующий год. Предки также внимательно изучали погодные явления, чтобы составить прогноз на урожай.

Если в этот день была пасмурная погода, а особенно если за тучами скрывалось солнце, то это сулило скудный сбор урожая. А обильная роса утром, напротив, обещала изобилие. Появление радуги на небе трактовалось как знак счастья и благоденствия.

Считалось, что в период летнего солнцестояния также стоит избегать споров и излишней эмоциональности. Конфликты и выяснения отношений могут не только нарушить гармонию праздника, но и отразиться на настроении в ближайшие дни. Также не рекомендовалось принимать подарки от малознакомых или поднимать вещи на улице: согласно поверьям, через них можно привлечь нежелательную энергетику.

В день солнцестояния нужно было сосредоточиться на положительных эмоциях, благодарности и добрых поступках. Проводить его стоило в теплой компании друзей или близких, тогда как уединение в эту дату могло лишить той силы, которую дарит самый долгий день года.

Также особый символизм придавала в этот день энергия солнца: чтобы задуманное осуществилось, до восхода нужно было встать у восточного окна и озвучить просьбу.

