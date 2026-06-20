Генконсульство не получало обращений от россиян после ЧП в отеле в Анталье

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Генконсульству РФ не поступали обращения от российских граждан на фоне появления в СМИ информации об отравлении туристов из-за утечки хлора в одном из отелей в турецкой Анталье. Об этом РИА Новости рассказали в российском диппредставительстве.

18 июня стало известно, что в гостинице города Манавгат специалисты осуществляли откачку содержимого контейнера с хлором, в результате чего произошла утечка газа. Местные СМИ сообщили, что в тот момент работники занимались обработкой бассейна. В результате газ распространился по территории отеля.

В больницы для осмотра были доставлены 25 человек, в том числе сотрудники гостиницы и отдыхающие. Несколько телеграм-каналов сообщили, что среди пострадавших есть граждане РФ. Однако врачи не обнаружили ущерба для здоровья граждан и выписали всех.

Генконсульство РФ уже связалось с туроператором, который организовал пребывание туристов в вышеуказанном отеле. Однако им сообщили, что ситуация оперативно урегулирована, пострадавших среди россиян нет. В диппредставительстве пообещали взять данный вопрос на контроль.

Ранее ученики Тарской СОШ № 3, находясь в кабинете информатики,почувствовали недомогание. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление после утечки природного газа, которая случилась во время работ по опрессовке участка газопровода.

Школьников оперативно эвакуировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

