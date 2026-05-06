Дети отравились природным газом в Омской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Утечка природного газа произошла во время работ по опрессовке газопровода в городе Тара Омской области недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети. Об этом сообщил в МАХ губернатор региона Виталий Хоценко.

"Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

По факту происшествия назначена проверка, на месте работает глава района Евгений Лысаков.

Тарская межрайонная прокуратура также организовала проверку по факту обращения школьников за медицинской помощью. По предварительным данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром 6 мая во время опрессовки участка газопровода вблизи подразделения Тарской школы № 3.

Дети, находившиеся на занятиях в ИТ-клубе в кабинете информатики, почувствовали недомогание и обратились к медикам с жалобами на головокружение. Большинство обратившихся после осмотра были отпущены домой.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы.

Ранее в квартире дома по улице Спортивной в Дзержинске были найдены тела мужчины, женщины и 3-месячного ребенка. Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".