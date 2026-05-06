Эксперт Санина: наиболее выгодным месяцем для отпуска летом станет июль

Наиболее выгодным летним месяцем для отпуска в этом году станет июль. Об этом в беседе с РИА Новости заявила директор по персоналу Юлия Санина.

Она пояснила, что при планировании отпуска необходимо смотреть на число рабочих дней. Среди всех летних месяцев 2026-го в июле их будет больше всего – 23 дня.

Эксперт напомнила, что при расчете зарплату делят на количество рабочих дней в месяце. В июле этого года стоимость одного рабочего дня будет минимальной, поэтому, выбрав его для отпуска, россияне сохранят свой обычной доход и не понесут больших потерь.

Ранее нейропсихолог Наталья Наумова посоветовала брать отпуск на месяц, чтобы полноценно перезагрузиться. Она рассказала, что обычно в первые 3–5 дней отдыха человек продолжает жить рабочими моментами. Уже после этого получается отвлечься, объяснила специалист.

